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Скорость реакции: как РЛС помогает контрбатарейной борьбе

На Сватово-Купянском направлении работают «Гиацинты». Огневое поражение ВСУ наносят артиллеристы Западной группировки.
Павел Кольцов 2025-03-04 05:44:48
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Рассвет на Сватовско-Купянском направлении расчеты 236-й артбригады встречают огнем тяжелой артиллерии.

Отработать нужно как можно быстрей: если враг спал - то уже точно проснулся. Отвечает чем может, реже - огнем ствольной артиллерии.

«Всегда по-разному. Бывает - дежурят, бывает - прилетает через определенный промежуток времени. FPV-дроны в последнее время активизировались. Но пост воздушного наблюдения работает. Отражаем атаки», - говорит командир артиллерийской батареи с позывным Ракета.

Командир батареи - выпускник Михайловской артиллерийской академии. Наводчик не служил даже срочку, но, говорит, быстро учишься под таким руководством. С мотивацией все в порядке: пришел добровольцем.

«Нужно помогать своим. Сам я родом из Белгородской области. Не мог просто смотреть, что там происходит. Работаем. Всегда в дежурстве, в готовности, в любую секунду дня и ночи. Живую силу, технику, артиллерийские орудия поражаем. Цели разные могут быть», - говорит наводчик орудия Тихий.

152-милиметровая пушка «Гиацинт» - орудие универсальное. Но его конек - контрбатарейная работа. С расстояния 30 километров расчет доставал даже мобильную вражескую технику.

«Западного производства самоходная артиллерийская установка была. Цель была уничтожена, поразили ее быстро, не успела она уйти», - рассказал командир орудия Граф.

Камера объективного контроля фиксирует уничтожение укреплений противника. Наши расчеты моментально получают целеуказания и корректировку.

У артиллеристов 20-й армии глаза не только в небе, но и за спиной. Вдалеке от линии соприкосновения.

Размер новейшего комплекса контрбатарейной борьбы впечатляет. В секторе с углом 90 градусов РЛС комплекса сканирует огромную территорию. Работает в разных режимах. 150 километров - на РСЗО, в два раза ближе - на обнаружение ствольной артиллерии противника.

«После того как противник выстрелил из орудия, миномета, РСЗО, снаряд слетает в наше излучение, обсчитывается и выдаются координаты - откуда был произведен выстрел. Дается калибр, высота, с какой скоростью летел, и дает место приземления снаряда», - говорит оператор РЛС с позывным Шурик.

На месте выхода оператор комплекса ставит, что называется, засечку. Для дальнейшей корректировки в квадрат летит беспилотник, а на командный пункт батареи - координаты цели. Дальше все зависит от слаженности расчетов.

Точность, достойная снайперской винтовки. И вот уже глубокая воронка на месте позиции вражеского миномета. Так любая активность противника не проходит незамеченной и не остается безнаказанной.

Когда счет идет на секунды, подразделения Западной группировки работают как единый часовой механизм. Только за минувшие сутки противник потерял без малого две сотни военнослужащих, а еще - танк, четыре орудия и две станции радиоэлектронной борьбы.

#Минобороны России #артиллерия #Гиацинт #Купянское направление #западная группировка войск #Сватовское направление
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