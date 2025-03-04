Расчет БПЛА уничтожил больше 50 целей на Южно-Донецком направлении

Расчеты БПЛА группировки войск «Восток» барражирующими боеприпасами «Ланцет» поразили бронетехнику ВСУ на Южно-Донецком направлении. Кадры их боевой работы показало Минобороны России.

Огневые позиции украинских боевиков вскрыла разведка с воздуха. А потом по этим целям ударили барражирующими боеприпасами. В этот раз удалось уничтожить технику противника и блиндажи с личным составом.

«Поражаем личный состав и технику, особенно самоходные артиллерийские установки и танки. Одним нашим расчетом уничтожено больше 50 целей», - рассказал техник с позывным Оса.

Беспилотник «Ланцет» может долго держаться в воздухе, ожидая подходящего момента для атаки. Он легкий, малозаметный и сделан из материалов, которые не отражают радиосигналы. Это затрудняет его обнаружение и перехват средствами ПВО.

Бойцы группировки «Восток» каждый день выявляют и уничтожают пункты управления беспилотными летательными аппаратами и антенны связи ВСУ. Только на этой неделе операторы ударных дронов взорвали около 20 пунктов управления дронами и более 30 антенн связи в районах населенных пунктов Новоселка, Константинополь, Новоочеретоватое и Разлив.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.