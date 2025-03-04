Эвакуированные с Украины жители Курской области вернулись домой

Жители Курской области, которые накануне были эвакуированы с территории Украины, прибыли домой. Россиян встретили на границе области и сопроводили в ПВР, где для них подготовили спальные места, комплекты одежды и питание. Также в пунктах работают медики, психологи и сотрудники полиции, которые в ускоренном режиме помогут восстановить курянам документы.

По словам врио главы Курской области Александра Хинштейна, будут оперативно решены вопросы, связанные с выплатами. Пенсионеры получат пенсию за все время своего отсутствия, граждане, утратившие имущество - компенсацию в 150 тысяч рублей.

«Ком встает в горле, когда смотришь в эти глаза - еще напуганные, но наполняющиеся слезами счастья от возвращения домой! Самые искренние объятия - от тех, кто ждал их столько времени, кто молился и не терял веры, у кого самое страшное позади», - написал врио губернатора региона в Telegram-канале.

Напомним, что накануне на родину с Украины вернулись 33 жителя Курской области, в том числе четверо детей. Многим пожилым понадобилась медицинская помощь - у них тяжелые травмы и болезни. Эвакуация состоялась при поддержке Международного комитета Красного Креста и при посредничестве Республики Беларусь.