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Эвакуированные с Украины жители Курской области вернулись домой

Россиян разместят в ПВР, обеспечат спальными местами, трехразовым питанием, комплектами одежды.
Ирина Егорова 2025-03-04 18:20:54
© Фото: Hinshtein, Telegram

Жители Курской области, которые накануне были эвакуированы с территории Украины, прибыли домой. Россиян встретили на границе области и сопроводили в ПВР, где для них подготовили спальные места, комплекты одежды и питание. Также в пунктах работают медики, психологи и сотрудники полиции, которые в ускоренном режиме помогут восстановить курянам документы.

По словам врио главы Курской области Александра Хинштейна, будут оперативно решены вопросы, связанные с выплатами. Пенсионеры получат пенсию за все время своего отсутствия, граждане, утратившие имущество - компенсацию в 150 тысяч рублей.

«Ком встает в горле, когда смотришь в эти глаза - еще напуганные, но наполняющиеся слезами счастья от возвращения домой! Самые искренние объятия - от тех, кто ждал их столько времени, кто молился и не терял веры, у кого самое страшное позади», - написал врио губернатора региона в Telegram-канале.

Напомним, что накануне на родину с Украины вернулись 33 жителя Курской области, в том числе четверо детей. Многим пожилым понадобилась медицинская помощь - у них тяжелые травмы и болезни. Эвакуация состоялась при поддержке Международного комитета Красного Креста и при посредничестве Республики Беларусь.

#Россия #возвращение #Украина #Курская область #Татьяна Москалькова #Александр Хинштейн
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