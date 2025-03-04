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В Чехии выясняют причины остановки работы трубопровода «Дружба»

Запасов нефти в Чехии хватит на ближайшие три месяца.
Ян Брацкий 2025-03-04 17:52:26
© Фото: Christophe Gateau, dpa, Global Look Press

Оператор чешского участка трубопровода предприятие Mero подтвердило перебои с поставками нефти. На официальном сайте госкомпании опубликовано соответствующее заявление.

Отмечается, что перебои в поставках не должны сказаться на конечном потребителе - гражданах Чехии. На сегодняшний день создан стратегический резерв топлива, которого должно хватить на три ближайших месяца.

Причины перебоев в поставках пока не установлены. Технические специалисты занимаются решением этого вопроса, уточнили в Mero.

О прекращении подачи нефти по трубопроводу «Дружба» ранее сообщил портал novinky со ссылкой на министра промышленности и торговли республики Лукаша Влчека.

Напомним, трубопровод проведен из России в Белоруссию, где разделяется на две ветки. По южной ветке топливо через Украину поступает потребителям в Словакии, Чехии и Венгрии. По северной - в Польшу и Германию.

#Экономика #нефть #чехия #трубопровод #дружба
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