В Чехии выясняют причины остановки работы трубопровода «Дружба»

Оператор чешского участка трубопровода предприятие Mero подтвердило перебои с поставками нефти. На официальном сайте госкомпании опубликовано соответствующее заявление.

Отмечается, что перебои в поставках не должны сказаться на конечном потребителе - гражданах Чехии. На сегодняшний день создан стратегический резерв топлива, которого должно хватить на три ближайших месяца.

Причины перебоев в поставках пока не установлены. Технические специалисты занимаются решением этого вопроса, уточнили в Mero.

О прекращении подачи нефти по трубопроводу «Дружба» ранее сообщил портал novinky со ссылкой на министра промышленности и торговли республики Лукаша Влчека.

Напомним, трубопровод проведен из России в Белоруссию, где разделяется на две ветки. По южной ветке топливо через Украину поступает потребителям в Словакии, Чехии и Венгрии. По северной - в Польшу и Германию.