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Площадь пожара на Конной Лахте в Петербурге выросла до 3 500 кв. м

Тушением огня заняты 40 спасателей и девять единиц специальной техники.
Ян Брацкий 2025-03-04 15:43:00
© Фото: telegram/pitlive © Видео: Telegram/pitlive

В Санкт-Петербурге горит производственное здание. Инцидент произошел в Приморском районе на улице 1-я Конная Лахта.

К этой минуте огонь распространился на площади в 3 500 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.

«Пожару присвоили второй ранг сложности», - добавили в ведомстве.

На месте пожара работают 40 спасателей и девять единиц специальной техники, территория оцеплена.

О причинах возгорания пока не сообщается, о погибших и пострадавших также ничего не известно.

#в стране и мире #пожар #Санкт-Петербург #ЧП #огонь #МЧС России #Тушение
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