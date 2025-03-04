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Глава ФШР: юные шахматисты России учатся на творчестве Спасского

Сегодня в Преображенской церкви у храма Христа Спасителя простились с легендарным шахматистом Борисом Спасским, он скончался 27 февраля на 89-м году жизни.
Елизавета Кондрикова 2025-03-04 13:47:51
© Фото: Дмитрий Донской, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Федерация шахмат России будет популяризировать творчество, наследие и доброе имя легендарного шахматиста Бориса Спасского, сказал в разговоре со «Звездой» президент федерации Андрей Филатов.

«Борис Спасский - эпоха в шахматах, большая личность, оставил после себя большое, серьезное шахматное наследие», - отметил он.

По словам Филатова, на опыте Спасского учатся юные российские шахматисты и будут продолжать изучать его творчество.

Напомним, сегодня в Москве простились с легендарным гроссмейстером, 10-м чемпионом мира. Спасский скончался в четверг, 27 февраля, на 89-м году жизни. На церемонии прощания присутствовали около 200 человек, в том числе президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович, друзья и родные умершего.

#наш эксклюзив #церемония прощания #шахматист #Андрей Филатов #федерация шахмат России #борис спасский
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