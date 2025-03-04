В Москве простились с легендарным шахматистом Борисом Спасским

В Москве простились с 10-м чемпионом мира по шахматам Борисом Спасским. Церемония прошла в Преображенской церкви у храма Христа Спасителя, сообщает корреспондент «Звезды» с места событий.

Всего по такому случаю собрались около 200 человек, среди которых президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович, президент Федерации шахмат России Андрей Филатов, родные и близкие шахматиста.

Напомним, Спасский умер на 89-м году жизни в четверг, 27 февраля. Он стал чемпионом мира по шахматам в 1969 году, обыграв Тиграна Петросяна. Шахматист также дважды завоевывал титул чемпиона СССР.

По словам 12-го чемпиона мира шахматиста Анатолия Карпова, уход Спасского стал огромной потерей не только для мира шахмат, но и для мира спорта. Он поделился, что не мог поверить в возможность своей победы над Спасским, которого считал звездой.