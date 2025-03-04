МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Москве простились с легендарным шахматистом Борисом Спасским

Спасский скончался днем 27 февраля на 89-м году жизни.
Елизавета Кондрикова 2025-03-04 13:11:04
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Москве простились с 10-м чемпионом мира по шахматам Борисом Спасским. Церемония прошла в Преображенской церкви у храма Христа Спасителя, сообщает корреспондент «Звезды» с места событий.

Всего по такому случаю собрались около 200 человек, среди которых президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович, президент Федерации шахмат России Андрей Филатов, родные и близкие шахматиста.

Напомним, Спасский умер на 89-м году жизни в четверг, 27 февраля. Он стал чемпионом мира по шахматам в 1969 году, обыграв Тиграна Петросяна. Шахматист также дважды завоевывал титул чемпиона СССР.

По словам 12-го чемпиона мира шахматиста Анатолия Карпова, уход Спасского стал огромной потерей не только для мира шахмат, но и для мира спорта. Он поделился, что не мог поверить в возможность своей победы над Спасским, которого считал звездой.

#Москва #шахматы #прощание #чемпион мира #шахматист #борис спасский #преображенская церковь
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
2
СВО. Батальон штурма и разграждения
3
Пожарные в зоне СВО
4
Танковые двигатели. Дизельные
5
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
6
СВО. Инженерные войска
7
Военная приемка во Вьетнаме
8
Народный ОПК
9
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
10
МиГ. 85 лет в строю
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 