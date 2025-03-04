Жителя Воронежа задержали за передачу СБУ данных о военном объекте

В Воронеже сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 33-летнего россиянина, который передал украинским спецслужбам данные о работе режимного военного объекта. Об этом сегодня рассказали в Центре общественных связей ФСБ РФ.

В ведомстве сообщили, что преступник в прошлом году по собственной инициативе связался с представителем СБУ и предложил свои «услуги». Связь поддерживалась через WhatsApp.

«Несколько раз передавал фотографии воинской части. Присылал снимки моста через Дон на выезде из Воронежа, расположения складов, летного журнала», - рассказал он на допросе.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье за государственную измену. Ему уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В данный момент продолжается расследование.