МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Жителя Воронежа задержали за передачу СБУ данных о военном объекте

На преступника завели уголовное дело по статье за государственную измену.
Сергей Лебедев 2025-03-04 10:22:32
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

В Воронеже сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 33-летнего россиянина, который передал украинским спецслужбам данные о работе режимного военного объекта. Об этом сегодня рассказали в Центре общественных связей ФСБ РФ.

В ведомстве сообщили, что преступник в прошлом году по собственной инициативе связался с представителем СБУ и предложил свои «услуги». Связь поддерживалась через WhatsApp.

«Несколько раз передавал фотографии воинской части. Присылал снимки моста через Дон на выезде из Воронежа, расположения складов, летного журнала», - рассказал он на допросе.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье за государственную измену. Ему уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В данный момент продолжается расследование.

#воронеж #ФСБ #Задержание #СБУ #режимный объект
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
2
СВО. Батальон штурма и разграждения
3
Пожарные в зоне СВО
4
Танковые двигатели. Дизельные
5
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
6
СВО. Инженерные войска
7
Военная приемка во Вьетнаме
8
Народный ОПК
9
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
10
МиГ. 85 лет в строю
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 