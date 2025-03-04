В Перми задержали мужчину, который год издевался над своим пасынком

В минувшие выходные в соцсетях появилось видео, на котором ребенок в разорванной футболке и трико, весь в крови, в прямом смысле слова, спасается бегством от разъяренного родителя.

Через несколько секунд в кадре появляется мужчина, отчим мальчика, который хватает его и начинает сыпать бранью. На помощь ребенку приходят прохожие и консьержка, которая в это время прячет мальчика.

После этого соседка семьи, просматривая камеры, установленные в подъезде, увидела, что в этот день отчим не единожды избивал пасынка. Причем, на глазах у матери, но она не реагировала на это.

По словам корреспондента «Звезды», во время съемки по адресу мать мальчика встретить удалось. Известно, что от госпитализации сына после избиения она отказалась.

Со слов соседей, крики, ругань, ссоры, которые перерастали в драки, - не редкость в этой семье. В квартире следователи увидели и зафиксировали следы недавних побоищ.

По последним данным, отчим ребенка задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего». Идет подготовка ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Агрессору может грозить до семи лет лишения свободы.