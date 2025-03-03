В Москве ликвидировали радикала, который готовил теракты в метро и синагоге

В Москве сотрудники Федеральной службы безопасности России ликвидировали уроженца одной из стран Центральной Азии, который планировал устроить взрывы на станции столичного метро и в синагоге. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным следствия, готовивший атаку иностранец являлся участником запрещенной в России международной террористической организации. Он планировал после совершения теракта сбежать в Афганистан.

При задержании радикал оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем. При обыске у него дома нашли огнестрельное оружие и компоненты для взрывного устройства.

По факту подготовки теракта возбуждено уголовное дело. Сейчас продолжается следствие.