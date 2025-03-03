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Оборона ВСУ посыпалась: как ВС РФ овладели инициативой во всей зоне СВО

На самых сложных участках, в том числе в тылу противника, воюют бойцы Сил специальных операций, которые недавно отметили свой профессиональный праздник.
максим красоткин 2025-03-03 06:54:08
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российское военнослужащие продолжают успешно уничтожать украинских боевиков. На прошлой неделе стало известно, что наши войска взяли под огневой контроль трассу Суджа - Коренево в Курской области, являющуюся последней крупной логистической артерией, по которой ВСУ пытались подвозить подкрепления.

ВС РФ осталось пройти несколько километров, чтобы замкнуть кольцо окружения вокруг Суджи. В котле, по разным оценкам, могут оказаться от двух до четырех тысяч украинских военных, включая бойцов элитных десантных подразделений и иностранных наемников.

На других направлениях специальной операции инициатива тоже у российской армии. Так, в Харьковской области были освобождены села Фиголевка и Тополи, а в Донецкой Народной Республике враг бежал из Новоандреевки, Скудного и Бурлацкого.

На самых сложных участках, в том числе в тылу противника, воюют бойцы Сил специальных операций. Их работа не афишируется, но успехи позже вписываются в учебники.

Подробнее о том, как наши бойцы уничтожают украинских боевиков, смотрите в сюжете Максима Красоткина для программы «Главное с Ольгой Беловой».

#ВС РФ #боевики #ДНР #Курская область #специальная операция #СВО
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