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БПЛА «Куб-4» настиг самоходное орудие ВСУ в Харьковской области

Беспилотник развивает скорость 110-130 километров в час.
2025-03-03 08:02:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет БПЛА «Куб-4» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожил кочующую артиллерийскую установку ВСУ в Харьковской области. Кадры боевой работы операторов показало Минобороны России.

В зоне СВО военнослужащие активно применяют разные беспилотники - и для разведки, и для атак. Аэроразведка нашла в Харьковской области самоходную артиллерийскую установку ВСУ, которая вела огонь в сторону мирных жителей и российских позиций.

Координаты цели оперативно передали на командный пункт. Оператор произвел расчеты и запустил беспилотник с осколочно-фугасным снарядом.

БПЛА «Куб-4» способен барражировать в воздухе, обнаруживать и атаковать цели вертикальным пикированием. Это позволяет уничтожать технику и артиллерию противника, в том числе западного производства.

«Скорость он развивает 120-130 километров в час. Боевая часть - четыре килограмма, осколочно-фугасная. Работаем по живой силе и легкобронированной технике. Убежать от этого беспилотника нелегко - скорость очень большая», - рассказал оператор-техник с позывным Север.

Беспилотники помогают штурмовикам вести наступательные действия. Они лишают противника возможности нанести удар по группам пехоты, которые продвигаются по открытым участкам местности.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #беспилотники #Харьковская область #дроны #группировка войск запад #БПЛА «Куб-4»
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