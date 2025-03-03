Шагнули в бессмертие: в Пскове вспомнили подвиг десантников у высоты 776

На траурную панихиду по погибшим в Аргунском ущелье псковским десантникам собрались их друзья и родственники со всей страны. Текущий год стал особенным: со дня трагического боя на высоте 776, во время которого бойцы шестой роты гвардейского парашютно-десантного полка вступили в неравное сражение с боевиками, прошло 25 лет. Для тех, кто приехал в эти дни в Псков, бой на высоте 776 – это свой «Бессмертный полк».

28 февраля 2000-го года был освобожден Шатой, казалось, что самое сложное позади. Основные силы чеченских сепаратистов, в числе которых были и иностранные наемники, уничтожены. Однако уже к вечеру того же дня стало известно, что разрозненные боевики начали стекаться к Аргунскому ущелью. Самыми крупными были группы под командованием Хаттаба и Гелаева, которым удалось вырваться из окружения под Шатоем. Они планировали уйти на юг, в Грузию, чтобы перегруппироваться и напасть снова. В Аргунском ущелье, под Улус-Кертом, к Хаттабу примкнула группировка полевого командира Шамиля Басаева. Их проходу и должны были помешать десантники шестой роты 104-го парашютно-десантного полка.

Маршрут лежал через высоту 776. Они прошли ее, когда передовому отряду разведчиков Алексея Воробьева пришлось вступить в бой. Отец Воробьева вспоминает, что этот бой был примером мужества российских офицеров. Боевики ранили нескольких разведчиков из отряда Воробьева, чтобы их спасти командир роты без раздумий выдвинулся на помощь.

Во время отхода и первого боя стало понятно, что десантникам противостоят значительные силы. Командир шестой роты Сергей Молодов погиб, после его смерти командование взял на себя подполковник Марк Евтюхин. Именно под его командованием рота приняла свой последний бой.

Бой длился 19 часов. Боевики наступали волнами. Принявшая бой третья рота несколько раз пыталась прорваться к окруженным товарищам, но всякий раз была отброшена. Не могла работать по целям и авиация, рисковавшая в густом лесу нанести удар по своим же. Спасали только артиллеристы, но и то удары они могли наносить по квадратам, расположенным по сторонам от своих бойцов.

Осмелевшие боевики начали по рации предлагать гвардейцам прекратить сопротивление и пропустить их, утверждая, что десантники обречены на гибель. В ответ они получили такую отборную ругань и столь недвусмысленные обещания, что замолчали, а потом начали атаки с удвоенной силой, но десантники не дрогнули и тогда. Как потом рассказали оставшиеся в живых, когда у них закончились патроны они перешли на ножи и заточенные саперные лопатки. Когда боевики окончательно зажали остатки роты на высоте Евтюхов, зная, что бандиты делают с ранеными десантниками, которых они называли «гоблинами», вызвал огонь артиллерии на себя.

Из 90 бойцов шестой роты из этого боя вышли живыми лишь шестеро. Но потери противника были несравнимо больше. По подсчетам федеральных сил, только погибшими на высоте 776 и около нее насчитали около пяти сотен боевиков, а общая численность отряда Хаттаба составляла порядка 2000.

О том, как прошел День памяти шестой роты псковских десантников, совершивших настоящий подвиг в далеком 2000-м году, смотрите в сюжете Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».