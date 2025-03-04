В Пятигорске разработали уникальную программу реабилитации участников СВО

В военном санатории Пятигорска специалисты разработали уникальную лечебную программу. С момента начала спецоперации санаторий активно занимается реабилитацией военнослужащих. Для этого в здравнице созданы все необходимые условия.

«Коллектив санатория начал заниматься медицинской и медико-психологической реабилитацией с нашими ребятами, которые участвуют в специальной военной операции и у них это, по моему, хорошо получается», - рассказал руководитель санаторно-курортного комплекса «Северо-Кавказский» Павел Антонов.

Специалисты санатория Минобороны на основе разработали программу, позволяющую в два раза ускорить регенерацию тканей при различных ранениях и травмах.

В основе программы использование целебной иловой грязи материкового соленого озера Большой Тамбукан - аналог грязи знаменитого Мертвого моря, все виды грязелечения и физиотерапии, массажа и лечебной физкультуры. Одним из преимуществ санатория является возможность пребывания военнослужащих на реабилитации совестно с женами и детьми.

«Я сразу ощутил уют и заботу персонала. Они очень качественно предоставляют медицинские услуги и я полностью доволен. Около полугода я не видел семью и для меня это очень большой плюс. Моральная разгрузка и вообще соскучился по детям, по жене. Это очень хорошая идея, чтобы семьи приезжали к военнослужащим», - поделился своим мнением военнослужащий ВС РФ Алексей Хижняк.

Для организации непрерывного лечения и образования детей на базе санатория работает круглогодичная средняя общеобразовательная школа. К услугам пациентов не только широкий комплекс медицинских программ, но и культурно-досуговая составляющая. Здесь и собственный кинозал, спортивные площадки, спортклуб и занятия в кружках по интересам.