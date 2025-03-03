В центре Москвы полыхает кровля ресторана

Серьезный пожар произошел в центре Москвы. Огнем объята кровля ресторана на Спартаковской площади.

«Произошло возгорание на кровле двухэтажного административного здания», - сообщает столичный главк МЧС России в своем Telegram-канале.

На месте ЧП работают 12 спасателей и три единицы специальной техники.

По информации паблика SHOT, внутри горящего здания могут находиться люди. Сейчас площадь возгорания составляет около 50 квадратных метров, но пламя быстро распространяется.