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Два пассажирских автобуса столкнулись в Барселоне, пострадали 34 человека

Четверо из числа пострадавших госпитализированы в больницу в критическом состоянии.
Ирина Егорова 2025-03-03 19:50:12
© Фото: eSPAINews_, Х © Видео: eSPAINews_/epich1985/tonetaso90, Х

В центре Барселоны столкнулись два пассажирских автобуса, пострадали как минимум 34 человека. Четверо из них находятся в критическом состоянии, они доставлены в различные больницы города, сообщает служба экстренной помощи Каталонии (SEM) в Х.

Уточняется, что ДТП произошло на пересечении проспекта Диагональ и улицы Рожер-де-Льюриа. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что один автобус врезался в дерево, на улице идет дождь, на месте работают бригады скорой помощи, пожарные расчеты и полиция.

Не исключено, что количество пострадавших может возрасти, в соцсетях сообщается, что спасатели пытаются извлечь человека из автобуса.

Причины и обстоятельства аварии устанавливает полиция.

#испания #авария #Барселона #ДТП #автобус #пассажиры
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