Два пассажирских автобуса столкнулись в Барселоне, пострадали 34 человека

В центре Барселоны столкнулись два пассажирских автобуса, пострадали как минимум 34 человека. Четверо из них находятся в критическом состоянии, они доставлены в различные больницы города, сообщает служба экстренной помощи Каталонии (SEM) в Х.

Уточняется, что ДТП произошло на пересечении проспекта Диагональ и улицы Рожер-де-Льюриа. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что один автобус врезался в дерево, на улице идет дождь, на месте работают бригады скорой помощи, пожарные расчеты и полиция.

Не исключено, что количество пострадавших может возрасти, в соцсетях сообщается, что спасатели пытаются извлечь человека из автобуса.

Причины и обстоятельства аварии устанавливает полиция.