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«Я его надул»: ветеран Борисов рассказал о дуэли с летчиком «Мессера»

Благодаря дымовым гранатам, танкисту удалось обмануть немецкий бомбардировщик, который намеревался его уничтожить.
Ян Брацкий 2025-03-03 19:24:04
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Борисов рассказал «Звезде», как «надул» немецких летчиков и спас свой танк и его экипаж от бомбардировки.

Это произошло, когда колонна бронетехники двигалась в сторону Кракова. Внезапно из облаков появились немецкие бомбардировщики.

«У меня появилась мысль, подаю команду: "Две дымовые гранаты приготовить". Люк открываю, уже черный дым пошел. Он пострелял. Вижу, что разворачивается, я вторую гранату положил. Второй раз он просто пролетел мимо. В конечном счете, я его надул», - вспомнил ветеран.

До Победы в Великой Отечественной войне осталось 67 дней. «Звезда» ведет обратный отсчет до юбилея - 80-й годовщины. В рамках проекта #100ДнейДоПобеды ветераны-фронтовики будут рассказывать о своих подвигах.

#день победы #Великая Отечественная война #танкист #Ветеран ##100ДнейДоПобеды #Мессершмидт
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