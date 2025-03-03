Стало известно о состоянии пострадавшей от падения глыбы в Махачкале

Пострадавшая после падения ледяной глыбы в Махачкале женщина госпитализирована с переломами лобной части черепа и гематомами. Об этом «Звезде» сообщили в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи.

Пока врачи наблюдают за ее состоянием, решений о проведении операций не принималось, уточнили в больнице.

«Лежит у нас пострадавшая, поступила два часа назад. Пока находится под наблюдением. Есть переломы в лобной части, гематома небольшая. Пока операции не было, находится под наблюдением. Ребенка с ней не было, с ним все хорошо, она поступила без него. Упало все на женщину», - рассказала пресс-секретарь РКБСМП Раисат Гусейнова.

Напомним, огромная сосулька рухнула на женщину с ребенком на улице Алибекова в Махачкале. От удара пострадавшая выронила малыша из рук и сама рухнула на землю.

Подоспевшие прохожие оказали ей первую помощь и вызвали скорую.