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Взрыв прогремел на металлургическом заводе в Днепропетровской области

Сообщается, что авария могла произойти из-за нарушения технологического процесса.
Елизавета Кондрикова 2025-03-03 13:26:30
© Фото: Telegram prosto_ddndz © Видео: Telegram/prosto_ddndz

На украинском заводе в городе Каменское Днепропетровской области прогремел мощный взрыв, в результате часть здания оказалась разрушенной. О происшествии сообщают местные Telegram-каналы.

По их данным, авария на металлургическом заводе произошла из-за нарушения технологического процесса в воскресенье, 2 марта.

Украинские издания также публикуют кадры с моментом взрыва. Само предприятие к настоящему времени никак не прокомментировало инцидент, о жертвах и пострадавших неизвестно.

#взрыв #обрушение #авария #Днепропетровская область #металлургический завод
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