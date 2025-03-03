Взрыв прогремел на металлургическом заводе в Днепропетровской области

На украинском заводе в городе Каменское Днепропетровской области прогремел мощный взрыв, в результате часть здания оказалась разрушенной. О происшествии сообщают местные Telegram-каналы.

По их данным, авария на металлургическом заводе произошла из-за нарушения технологического процесса в воскресенье, 2 марта.

Украинские издания также публикуют кадры с моментом взрыва. Само предприятие к настоящему времени никак не прокомментировало инцидент, о жертвах и пострадавших неизвестно.