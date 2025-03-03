Новое здание Московского цирка возведут в Мневниковской пойме на северо-западе города, сообщил столичный мэр Сергей Собянин. Решение было принято по итогам голосования в приложении «Активный гражданин», альтернативой было строительство здания на историческом месте - на проспекте Вернадского.

Специалисты объяснили правильность переноса здания стремлением сохранить работу коллектива цирка во время ремонтных работ, а также сложностью осуществления такого масштабного проекта на старом месте.

«Мневниковская пойма - это современный, активно развивающийся район с хорошей транспортной доступностью - две станции Большой кольцевой линии, с которой можно пересесть на большинство радиальных направлений метро», - написал Собянин в своем личном блоге.

Он также анонсировал запуск второго этапа голосования - за внешний вид нового цирка. Свой выбор можно также сделать с помощью «Активного гражданина», напомнил мэр Москвы. В том числе голос могут отдать маленькие зрители - через детскую версию приложения.