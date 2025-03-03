В Приморье лесные пожары охватили более трех тысяч гектаров земли

За последние сутки в Приморье зафиксированы более 10 пожаров на площади больше 500 гектаров, большинство из них потушены. Общая площадь, затронутая огнем, к данному моменту превысила 3 000 гектаров, сообщает губернатор Приморского края Олег Кожемяко со ссылкой на МЧС России.

Крупные лесные пожары в регионе начались раньше времени из-за сухой и бесснежной зимы - в огне поля, сопки, дикие пляжи, пламя в том числе заходит в населенные пункты. Пожары отмечают в Находкинском, Партизанском и Хасанском округах.

Приморцы делятся видео, на которых машина буквально едет сквозь огонь, на перекрестке Партизанск - Новолитовск отсутствует видимость в пределах пяти метров. В Партизанске горит дом, предположительно, огонь перекинулся с полей.

«Все-таки в Бередино загорелось подворье, не знаем, что там горит. Рядом большой грузовик стоит, пламя жуткое... Пожарные пытаются... Прям в дым, прям в огонь!» - рассказывают местные жители.

Власти привлекают дополнительные силы, в восьми округах и одном районе ввели особый уровень реагирования. Жители сообщают, что пламя вплотную подбирается к жилым домам.

Губернатор потребовал от местных властей лично курировать ситуацию и включаться в работу с населением, а также поручил главам муниципалитетов выезжать к очагам возгораний.