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В США самолет рухнул на жилой дом

При крушении погибли все находившиеся на борту воздушного судна.
Сергей Лебедев 2025-03-30 06:51:43
© Фото: ComOnline24x7 X.com © Видео: hellcustomized, Facebook*

В городе Бруклин-Парк в американском штате Миннесота легкомоторный самолет SOCATA TBM 7 упал на частный жилой дом. В результате крушения погибли все находившиеся на воздушном судне. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Начальник пожарной охраны Бруклин-Парка заявил, что неизвестно, сколько человек было на борту самолета, поэтому точное количество жертв уточняется. При этом в доме в момент происшествия никого не было.

Отмечается, что самолет летел из Де-Мойна в Айове. Он направлялся в аэропорт округа Анока-Блейн в Миннеаполисе.

Что стало причиной крушения неизвестно. Сейчас эксперты выясняют все обстоятельства случившегося.

Напомним, в США довольно часто происходят авиационные происшествия. Так, недавно в Денвере при посадке загорелся самолет American Airlines.

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#в стране и мире #Самолет #сша #происшествие #Миннесота #SOCATA TBM 7 #Бруклин-Парк
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