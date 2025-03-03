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Корабли ТОФ провели дневные и ночные стрельбы в Индийском океане

Разведку и поиск целей выполнял экипаж вертолета Ка-27М.
2025-03-03 05:01:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Отряд кораблей Тихоокеанского флота провел учения с артиллерийской стрельбой в восточной части Индийского океана. В составе отряда - корветы «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и средний морской танкера «Печенга».

Экипажи отработали отражение атаки средств воздушного нападения и морской бой с условным противником. Разведку, поиск целей и корректировку огня выполнял экипаж вертолета Ка-27М.

Артиллерийские расчеты днем и ночью выполнили боевые упражнения из пушек из автоматических 100-мм корабельных А-190 и 30-мм автоматических артустановок АК-630М. Моряки поразили все цели. Кроме того, корабли применили систему пассивных помех и ухода от ракетного удара.

После учения корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» пополнили запасы топлива от танкера «Печенга». Корабли заправились на ходу в благоприятных погодных условиях.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в дальний поход из Владивостока в начале февраля. Корабли ВМФ России приняли участие в учении «Комодо-2025» вблизи индонезийского острова Бали.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#учения #Минобороны России #Стрельбы #Тихоокеанский флот #индийский океан #корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» #корвет резкий #морской танкер «Печенга»
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