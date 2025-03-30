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Актер из сериала «Поющие в терновнике» Чемберлен скончался в возрасте 90 лет

Смерть наступила поздно ночью 29 марта.
Константин Денисов 2025-03-30 16:37:05
© Фото: STORY Guido Frebel, Global Look Press

Американский актер Ричард Чемберлен скончался 29 марта в возрасте 90 лет. Об этом сообщает Variety.

По информации издания, причиной смерти стали осложнения после перенесенного им инсульта.

Чемберлен получил известность, сыграв в сериале Доктор Килдэр. Однако настоящую славу ему принесли работы в мини-сериалах «Поющие в терновнике» и «Сегун».

Актер родился в 1934 году. В своем первом фильме - «Тайна пурпурного рифа» он снялся в 1960 году. А его последняя работа - «Кинотеатр кошмаров» датируется 2018 годом.

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