Актер из сериала «Поющие в терновнике» Чемберлен скончался в возрасте 90 лет

Американский актер Ричард Чемберлен скончался 29 марта в возрасте 90 лет. Об этом сообщает Variety.

По информации издания, причиной смерти стали осложнения после перенесенного им инсульта.

Чемберлен получил известность, сыграв в сериале Доктор Килдэр. Однако настоящую славу ему принесли работы в мини-сериалах «Поющие в терновнике» и «Сегун».

Актер родился в 1934 году. В своем первом фильме - «Тайна пурпурного рифа» он снялся в 1960 году. А его последняя работа - «Кинотеатр кошмаров» датируется 2018 годом.