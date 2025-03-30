Путин проведет ряд международных встреч на предстоящей неделе

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет несколько международных встреч. Об этом сообщает телеграм-канал «Вести».

Ранее российский лидер побывал в Мурманске, где поучаствовал в церемонии спуска на воду подводной лодки «Пермь».

«У президента на следующей неделе ожидаются зарубежные гости», - говорится в публикации.

28 марта российский лидер провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по урегулированию ситуации на Украине.