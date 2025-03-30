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Коллеги и друзья Анны Прокофьевой поделились воспоминаниями о ней

На Троекуровском кладбище началась церемония прощания с погибшим военкором Первого канала.
Глеб Владовский 2025-03-30 15:12:20
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Журналист Анна Прокофьева, снимая репортажи в зоне СВО, проявляла мужество и героизм. Об этом рассказал «Звезде» приехавший проститься с коллегой на Троекуровское кладбище специальный корреспондент Первого канала Олег Шишкин.

По его словам, находясь на линии соприкосновения, военкор неоднократно попадала под обстрелы. Прокофьева пользовалась не только безграничным уважением, но и доверием.

«Как говорили военные, "она была готова идти снимать туда, куда ни один штурмовик не пойдет". Глядя на эту яркую и эффектную девушку в такой обстановке, видно, что она, делая репортаж, пропускала все происходящее через свою душу и сердце», - рассказал Шишкин.

Приехавший также проститься с погибшей военнослужащий с позывным Серый рассказал, что Прокофьева поддерживала российских военных в зоне СВО не только морально, но и материально, доставляя, в том числе гуманитарную помощь.

«Она приезжала к нам с 2022 года. Практически на всех операциях, в которых мы принимали участие, она была очень часто. Привозила к нам много гуманитарной помощи», - рассказал он.

Напомним, Прокофьева погибла 26 марта в Белгородской области на границе с Украиной. Автомобиль, в котором она находилась, подорвался на мине ВСУ. Также тяжелые ранения получил находившийся с ней оператор Дмитрий Волков, который был госпитализирован.

#троекуровское кладбище #похороны #Первый канал #военкор #Анна Прокофьева
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