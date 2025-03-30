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Замглавы администрации Архангельской области умер во время хоккейного матча

Чиновник упал на лед и сильно ударился затылком.
Константин Денисов 2025-03-30 13:45:07
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости

Заместитель главы администрации Архангельской области Владимир Ананьев умер во время хоккейного матча. Эту информацию подтвердил в беседе со «Звездой» мэр Архангельска Дмитрий Морев.

На кадрах трансляции видно, как Ананьев падает на лед и сильно ударяется головой. После этого он самостоятельно перевернулся на живот, но подняться уже не смог.

Медики унесли Ананьева с площадки на носилках и пытались его реанимировать, но не смогли.

Официальная причина смерти пока неизвестна.

#в стране и мире #Хоккей #Архангельская область #смерть
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