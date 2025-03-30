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Эксперт предупредила, что новый налог на рекламу придется заплатить задним числом

Новые правила налогообложения будут распространяться на рекламу, размещенную с 1 января.
Константин Денисов 2025-03-30 13:10:05
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Специалист в области постановки управленческого, бухгалтерского и налогового учета Мария Иржембицкая в беседе с телеканалом «Звезда» предупредила о том, что анонсированный с 1 апреля налог на рекламу по факту будет начисляться за более ранний период.

«В некоторых СМИ мы видим информацию о том, что сбор вводится с 1 апреля. На самом деле это не совсем корректно. Дело в том, что под налогообложение попадают все операции с 1 января 2025 года», - сказала эксперт.

Также Иржембицкая отметила, что налогом облагаются не заказчики рекламы, а рекламодатели и посредники. Высчитывать налог будет Роскомнадзор, за исключением случаев размещения рекламы на иностранных площадках - тогда это бремя ложится на рекламодателя.

Что касается средств, полученных в бюджет таким образом, то они пойдут на развитие отечественного программного обеспечения.

Напомним, ранее стало известно о том, что с 1 апреля все распространители рекламы в интернете, в том числе владельцы сайтов, блогеры, рекламные агентства, операторы рекламных систем должны будут платить отчисления в размере 3% от суммы оплаченной рекламы. Они ежеквартально подлежат перечислению в федеральный бюджет.

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