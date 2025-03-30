В Пензенской области женщина и девочка погибли при съезде авто в кювет

В Пензенской области произошло смертельное ДТП, в котором погиб ребенок. Инцидент произошел вечером в субботу, когда водитель легкового автомобиля Kia Optima слетел в кювет.

По информации Управления Госавтоинспекции МВД РФ по Пензенской области, погибли пассажиры этого автомобиля - женщина 1987 года рождения и девочка 2011 года рождения, они скончались на месте от полученных травм.

«Предварительно установлено, что 29 марта 2025 года в 19 часов 45 минут на 9 770 метре автомобильной дороги "Городище - Никольск - Ночка - граница области" водитель автомобиля марки "Киа Оптима", мужчина 1989 года рождения, допустил опрокидывание транспортного средства в кювет», - сообщила пресс-служба ведомства.

Также уточняется, что в салоне находились еще двое детей - мальчик и девочка 2017 года рождения, они ранены. После оказания медицинской помощи их отпустили. Пострадал и сам водитель, он тоже получил телесные повреждения.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники полиции, они выясняют обстоятельства произошедшего.