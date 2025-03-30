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В РАН рассказали, зачем американцам нужна война Китая с Тайванем

Соединенные Штаты опасаются, что через 10-15 лет КНР догонит их по государственной мощи.
Сергей Лебедев 2025-03-30 12:16:58
© Фото: Michael Ho Wai Lee, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Вашингтон хочет притормозить экономическое развитие Китая, чтобы в ближайшем будущем он не сравнялся по государственной мощи с Соединенными Штатам. Сделать это можно, втянув Пекин в широкомасштабную войну в Азии с американскими прокси. Такое предположение в беседе со «Звездой» сделал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Это может быть не только Тайвань. Это может быть Япония и другие страны, которые являются проамериканскими. Поэтому их стратегия основывается на том, чтобы спровоцировать КНР на агрессивные действия в отношении соседей и на основе этого попытаться консолидировать Азию», - сказал собеседник.

По его словам, в США отлично понимают, что время играет лишь на руку Китаю, поэтому уже готовы принимать соответствующие меры.

Накануне стало известно, что американские военные получили секретное руководство, в котором приоритетом для вооруженных сил США обозначен потенциальный конфликт с Китаем из-за Тайваня. Соответствующий документ подписан главой Пентагона Питом Хегсетом. Он предусматривает усиление возможностей по обороне острова. 

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