МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Юрист объяснил, почему родители обязаны платить коммунальные платежи за детей

Наличие прав собственности у несовершеннолетних не освобождает родителей от обязанностей по их содержанию.
Константин Денисов 2025-03-30 11:59:13
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД  Давид Адамс в беседе с RT 30 марта объяснил, почему родители обязаны платить за детей коммунальные платежи. По его словам, главным критерием является не право собственника на помещение у ребенка, а его возраст.

«Сама по себе регистрация жилого помещения на ребенка не освобождает родителей от затрат, связанных с его содержанием. Наличие у несовершеннолетнего титула собственника не влечёт за собой появления у него самостоятельных обязательств в полном объеме - это ограничено возрастом и правоспособностью», - сказал Адамс.

Также он добавил, что долги детей по оплате жилищно-коммунальных услуг будут взыскиваться с его родителей.

Ранее подобную позицию занял Верховный суд РФ, выпустив соответствующее определение. Адамс отметил, что такое решение стало еще одним шагом к конкретизации родительской ответственности за детей.

#в стране и мире #дети #Верховный суд #родители #ЖКХ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Броневики СВО. Часть 1
2
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
3
Ми-8. Полет в Магадан
4
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
5
СВО. Батальон штурма и разграждения
6
Пожарные в зоне СВО
7
Танковые двигатели. Дизельные
8
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
9
СВО. Инженерные войска
10
Военная приемка во Вьетнаме
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 