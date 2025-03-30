Юрист объяснил, почему родители обязаны платить коммунальные платежи за детей

Генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс в беседе с RT 30 марта объяснил, почему родители обязаны платить за детей коммунальные платежи. По его словам, главным критерием является не право собственника на помещение у ребенка, а его возраст.

«Сама по себе регистрация жилого помещения на ребенка не освобождает родителей от затрат, связанных с его содержанием. Наличие у несовершеннолетнего титула собственника не влечёт за собой появления у него самостоятельных обязательств в полном объеме - это ограничено возрастом и правоспособностью», - сказал Адамс.

Также он добавил, что долги детей по оплате жилищно-коммунальных услуг будут взыскиваться с его родителей.

Ранее подобную позицию занял Верховный суд РФ, выпустив соответствующее определение. Адамс отметил, что такое решение стало еще одним шагом к конкретизации родительской ответственности за детей.