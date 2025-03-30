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В Гане пираты похитили трех граждан Китая с рыболовного судна

Похищенные занимали должности капитана, старшего механика и старшего помощника.
Анастасия Бобылева 2025-03-30 01:22:59
© Фото: Seth XinHua Globallookpress

Пираты напали на рыболовное судно в Гане и похитили троих граждан КНР. Об этом сообщило издание Graphic.

«Трое китайских членов экипажа были похищены после предполагаемого пиратского нападения на зарегистрированное в Гане рыболовное судно Mengxin 1 вчера в водах Ганы», - говорится в публикации.

По данным издания, семь вооруженных мужчин ворвались на судно и сделали предупредительные выстрелы. Они провели на борту почти три часа и конфисковали у экипажа телефоны, прежде чем уйти.

Уточняется, что похитили капитана, старшего помощника и старшего механика судна. В настоящее время ведутся их поиски.

#Китай #в стране и мире #Африка #похищение #Гана #пираты
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