В Гане пираты похитили трех граждан Китая с рыболовного судна

Пираты напали на рыболовное судно в Гане и похитили троих граждан КНР. Об этом сообщило издание Graphic.

«Трое китайских членов экипажа были похищены после предполагаемого пиратского нападения на зарегистрированное в Гане рыболовное судно Mengxin 1 вчера в водах Ганы», - говорится в публикации.

По данным издания, семь вооруженных мужчин ворвались на судно и сделали предупредительные выстрелы. Они провели на борту почти три часа и конфисковали у экипажа телефоны, прежде чем уйти.

Уточняется, что похитили капитана, старшего помощника и старшего механика судна. В настоящее время ведутся их поиски.