Эксперт назвала три важных нововведения по ипотеке с 1 апреля

В России с 1 апреля вступает в силу три важных изменения в сфере ипотечного кредитования. Они затронут как банки, так и самих заемщиков. О нововведениях в разговоре с телеканалом «Звезда» рассказала ипотечный брокер Юлия Теньсина.

Одно из главных новшеств - использование семейной ипотеки при покупке жилья на вторичном рынке. Однако это касается лишь населенных пунктов с низкими темпами строительства. Также есть ограничения по году постройки дома.

«Для семей с детьми из небольших городов, где новостроек мало, это отличная возможность. Станет проще покупать недвижимость по льготной ипотеке, потому что во многих городах это было недоступна», - отмечает эксперт.

Также со следующего месяца банки начнут нести ответственность за нарушение стандартов ипотечного аккредитования.

«Это значит, что схемы с кешбэками, заниженные ставки в обход указаний Центробанка или ипотека без первоначального взноса уйдут с рынка. Соответственно, количество выгодных предложений для заемщиков существенно снизится», - подчеркнула Юлия Теньсина.

Кроме того, с 1 апреля возобновляется ограничение полной стоимости кредита. Теперь она не сможет превышать рыночную ставку больше, чем на треть.

«Раньше в комбинированных ипотечных схемах такого правила не было. Комбо-ипотека - это когда часть суммы заемщик берет под льготную ставку, а все, что превышает лимит, он берет под рыночную. И вот на рыночную часть некоторые банки выставляли завышенные ставки в два, а то и в три раза выше. В итоге реальная ставка по всей ипотеке могла доходить до 50-60% годовых. Теперь такое будет запрещено. Сверх лимита банки смогут выдавать деньги только по реальной рыночной ставке», - добавила собеседник.

В итоге комбо-ипотека станет более выгодной для клиентов. А вот банкам такое изменение пойдет в «минус», поэтому количество одобрений по таким заявкам, скорее всего, сильно снизится.