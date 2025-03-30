Слон напал на автомобиль с россиянками на Шри-Ланке

Во время поездки по Шри-Ланке российские туристки неожиданно повстречались со слоном. Однако слон напал на автомобиль и разбил боковое стекло. Инцидент произошел утром 29 марта.

Как сообщает 360.ru, женщины встретили слона на трассе «Катарагама», которая проходит через национальный парк Яла. В этом месте животные часто выходят на дорогу, требуя у людей фруктов.

У туристок из России не было с собой угощения. поэтому слон разгневался и стукнул хоботом стекло, когда те решили его пропустить. Стекло треснуло и рассыпалось на осколки, женщины получили небольшие травмы.

Затем выяснилось, что пострадало не только стекло, но и дверь машины перестала открываться. Женщины заклеили окно автомобиля плотной пленкой и продолжили поездку по островному государству.