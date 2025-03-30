Пожар охватил кухню ресторана в Санкт-Петербурге

В ресторане Санкт-Петербурга произошел пожар площадью 20 квадратных метров. Как сообщили в петербургском МЧС, в результате инцидента пострадал мужчина.

«В ресторане, в помещении кухни площадью 80 кв. м. происходило горение обстановки на площади 20 кв. м. В результате пожара пострадал мужчина, госпитализирован в медицинское учреждение», - говорится в телеграм-канале ведомства.

Вызов поступил в 21:55, и уже в 22:12 пожар был ликвидирован. По данным МЧС, из ресторана эвакуировали 11 человек, включая шестерых детей. С огнем боролись 15 специалистов, при тушении они использовали три единицы техники.