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Пожар охватил кухню ресторана в Санкт-Петербурге

Из помещения эвакуировали шесть детей и пять взрослых.
Анастасия Бобылева 2025-03-30 00:21:02
© Фото: mchspetersburg Telegram

В ресторане Санкт-Петербурга произошел пожар площадью 20 квадратных метров. Как сообщили в петербургском МЧС, в результате инцидента пострадал мужчина.

«В ресторане, в помещении кухни площадью 80 кв. м. происходило горение обстановки на площади 20 кв. м. В результате пожара пострадал мужчина, госпитализирован в медицинское учреждение», - говорится в телеграм-канале ведомства.

Вызов поступил в 21:55, и уже в 22:12 пожар был ликвидирован. По данным МЧС, из ресторана эвакуировали 11 человек, включая шестерых детей. С огнем боролись 15 специалистов, при тушении они использовали три единицы техники.

#в стране и мире #пожар #Санкт-Петербург #инцидент #ресторан
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