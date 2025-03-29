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МЧС: в России проиндексируют размеры помощи пострадавшим в ЧС

Выплаты увеличатся на 4,5 процента.
Сергей Лебедев 2025-03-29 08:14:39
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

С 1 апреля этого года проиндексируют размеры финансовой помощи россиянам, пострадавшим при чрезвычайных ситуаций. Выплаты увеличатся на 4,5%. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что размер единовременной материальной помощи составит 15 675 рублей. При полной утрате имущества будут выплачивать по 156 750 рублей, а при частичной - 78 375.

Также увеличатся и матпомощь родственникам погибших. Она уже со следующего месяца составит 1 567 500 рублей. А за вред здоровью выплатят от 313 500 до 627 000 рублей.

Напомним, с апреля также на 14,75% проиндексируют социальные пенсии. Такое решение ранее приняло российское правительство. Оно коснется 4,2 миллиона человек. На повышение выплат в федеральном бюджете предусмотрено около 85 миллиардов рублей.

Социальная пенсия выплачивается россиянам с инвалидностью и нетрудоспособным гражданам. Кроме того, ее получают те, у кого нет права на страховую пенсию.

В кабмине подчеркнули, что социальная пенсия увеличатся в соответствии с темпами роста величины прожиточного минимума.

#в стране и мире #МЧС #выплаты #ЧС #финансовая помощь
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