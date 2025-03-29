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В Индии началось совместное с Россией учение «Индра Нэви - 2025»

Алексей Анциферов, капитан I ранга и старший отряда кораблей ВМФ РФ, считает, что «Индра Нэви - 2025» способствуют укреплению стратегического партнерства России и Индии в борьбе с военными угрозами.
2025-03-29 05:59:02
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В индийском порту Ченнаи началось совместное с Россией военно-морское учение «Индра Нэви - 2025». Торжественная церемония открытия прошла на борту эскадренного миноносца «Рана» ВМС Республики Индия. В мероприятии приняли участие представители посольства Российской Федерации в Индии и индийских ВМС, экипажи боевых кораблей стран-участниц.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) зашел в порт Ченнаи 26 марта, среди них корветы «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и средний морской танкер «Печенга».

Учение «Индра Нэви - 2025» включает в себя береговую и морскую части. Так, на берегу, во время конференции командиры кораблей обсудят порядок совместных действий в море. Индийские и российские моряки посетят корабли друг друга и спортивные мероприятия. В понедельник 31 марта в акватории Бенгальского залива начнется морская часть учения.

Старший отряда кораблей ВМФ России капитан I ранга Алексей Анциферов отметил, что нынешние учения - это возможность проверить готовность к совместной работе и решению задач в море. По его словам, «Индра Нэви - 2025» способствуют обмену опытом и укреплению стратегического партнерства России и Индии в борьбе с военными угрозами.

Напомним, в середине марта на иранской территории прошли военно-морские учения «Морской пояс безопасности - 2025».

Экипажи кораблей ВМФ России, ВМС Армии Ирана и ВМС НОАК двое суток в дневное и ночное время отрабатывали стрельбы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по безэкипажным катерам и беспилотникам «противника», и даже освободили судно от условных террористов.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#Россия #Индия #ВМФ РФ #тоф #Моряки #военно-морские учения #Бенгальский залив #«Индра Нэви - 2025»
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