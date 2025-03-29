Полицейские Подмосковья задержали подозреваемого в убийстве коммерсанта

В Московской области сотрудники полиции задержали 47-летнего мужчину, которого подозревают в совершении убийства предпринимателя.

Как стало известно, инцидент произошел в субботу 29 марта возле придорожного магазина в поселке Мисайлово. На встречу к задержанному туда приехал другой мужчина, в которого подозреваемый несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

По информации подмосковного главка СК РФ, после этого мужчина пришел к правоохранителям.

«В дальнейшем, после совершенного убийства, мужчина самостоятельно явился в правоохранительные органы и сообщил о случившемся», - уточнила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия по ч.1 ст.105 УК РФ и ст.222 УК РФ. Подозреваемого задержали, с ним работают следователи. Также выясняются все обстоятельства и мотив совершенного преступления.