МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Полицейские Подмосковья задержали подозреваемого в убийстве коммерсанта

После совершения преступления мужчина самостоятельно явился в правоохранительные органы.
Дарина Криц 2025-03-29 23:41:17
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Московской области сотрудники полиции задержали 47-летнего мужчину, которого подозревают в совершении убийства предпринимателя.

Как стало известно, инцидент произошел в субботу 29 марта возле придорожного магазина в поселке Мисайлово. На встречу к задержанному туда приехал другой мужчина, в которого подозреваемый несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

По информации подмосковного главка СК РФ, после этого мужчина пришел к правоохранителям.

«В дальнейшем, после совершенного убийства, мужчина самостоятельно явился в правоохранительные органы и сообщил о случившемся», - уточнила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия по ч.1 ст.105 УК РФ и ст.222 УК РФ. Подозреваемого задержали, с ним работают следователи. Также выясняются все обстоятельства и мотив совершенного преступления.

#в стране и мире #огнестрельное оружие #Московская область #преступление #СК РФ #бизнесмен #подозрение в убийстве
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Броневики СВО. Часть 1
2
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
3
Ми-8. Полет в Магадан
4
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
5
СВО. Батальон штурма и разграждения
6
Пожарные в зоне СВО
7
Танковые двигатели. Дизельные
8
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
9
СВО. Инженерные войска
10
Военная приемка во Вьетнаме
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 