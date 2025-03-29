В Ганновере 25 человек пострадали при пожаре в доме престарелых

В доме престарелых в городе Ганновере (Германия) произошел крупный пожар, пострадали не менее 25 человек. Об этом сообщила газета Bild.

В публикации говорится, что один из пострадавших находится в критическом состоянии, еще двое получили серьезные травмы. Верхний этаж здания поврежден так сильно, что больше не пригоден для проживания. Тех, кто жил там, переселят в другие помещения. Всего, по данным пожарной службы, в доме престарелых живут почти 100 человек.

Как заявили в полиции, медперсонал заметил пожар и вызвал специалистов. Помимо пострадавших, пришлось переместить 16 жителей дома, которые находились в опасной зоне.

Полиция начала расследование, чтобы выяснить причины пожара. Точной информации о масштабах ущерба пока нет.