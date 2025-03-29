Александра Сиркели похоронили во Владимирской области

Коллеги с телеканалов, соседи, друзья, родные и близкие: десятки неравнодушных приехали в село Филипповское Владимирской области проститься с Александром Сиркели - в этот символично солнечный день. Он и сам был как солнце - искренний, светлый и добрый. Многие звали его не иначе как наш Саша, Сашка, Санечка. Его запомнили как человека, который по-настоящему любил профессию, людей и просто саму жизнь.

«Санька был активный общительный человек. Всегда был готов приехать и помочь кому-нибудь. К некоторым друзьям даже приезжал на дачу, помогал им, несмотря на то, что у самого большая дача, семья. Он всегда был готов прийти на помощь. Как человек вообще был великолепный», - рассказал его коллега, водитель телеканала «Звезда» Василий Прошин.

В последний путь Сашу провожали с почетным караулом и оркестром - как воина. Собственно, он и был воином: с самого начала специальной военной операции он помогал громить националистов на информационном фронте. Вызвался поехать одним из первых - не смог остаться в стороне. Вместе со съемочной группой работал на самых сложных участках.

«Его работа его устраивала, она и была прямо его работой. Последние пару-тройку месяцев он вообще не вылезал из командировок. Говорил, что вот эта вот последняя, а потом будет перерыв. Он должен был в отпуск уйти», - поделилась сестра вдовы Александра Сиркели Наталья Строкова.

Рядом с фотографией улыбчивого водителя - траурные венки, в том числе от президента и Министерства обороны. Слова соболезнования родным и близким Александра Сиркели выразили члены администрации Киржачского района и представители Минобороны.

«Его умение владеть техникой, я уверен, спасала не раз жизни его товарищей. К сожалению, происходит так, что ребята гибнут», - сказал представитель военного комиссариата Владимирской области Сергей Сливин.

Память Александра Сиркели почтили также крупнейшие федеральные СМИ - «Известия», Пятый и Первый канал. Руководство телеканала «Звезда» направило запрос в администрацию президента о представлении Александра к награде.

«Это был самый добрый, самый честный парень в нашем коллективе. Сейчас можно смело сказать, что на таких парнях держится наша Земля. Потому что тихий, незаметный труд, казалось бы, но без его работы команда никогда бы не смогла выполнить задачу. Никогда бы не донесла правду до мира о том, что происходит на передовой. Сейчас с руководством телеканала подписано уже представление о присвоении Александру ордена Мужества посмертно», - сказал первый вице-президент АО «ТО "Красная Звезда"» Александр Орлов.

Все, что Саша делал в своей жизни, всегда было для людей: чинил лифты, развозил воду, работал в больнице. Три года назад, по приглашению друга, пришел работать водителем на телеканал «Звезда» и сразу стал здесь своим, родным. Корреспонденты, операторы и водители вспоминают его как общительного, добродушного парня, который всегда улыбался - даже в самые сложные минуты. 13-ого марта он отправился в свою последнюю командировку.

О Саше сегодня многие говорят, как о живом: человек, который никогда не откажет в помощи, легкий на подъем, с золотыми руками. Здесь, в Филипповском, он сам построил дачу, где часто собирал друзей. Тут жила его мама - год назад она умерла. Александра похоронили рядом с ней - с воинскими почестями.

До своего сорок шестого дня рождения Саша не дожил всего пару месяцев. За старшего в семье остался сын Игорь. Саша всегда гордился своей семьей: говорил, что вырастил сына, осталось поднять маленькую дочь Василису. Супругу Анну носил на руках.

Для родных Саша навсегда останется любящим мужем и отцом, а мы, коллеги, в свою очередь, запомним его как настоящего профессионала и верного друга. И будем работать с еще большей отдачей - так, как всегда работал наш Саша.