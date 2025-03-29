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Пятилетняя девочка не смогла выбраться из водоема в Москве

По предварительным данным, родители оставили ребенка на короткое время без присмотра. В результате, она упала в водоем.
Глеб Владовский 2025-03-29 22:21:58
© Фото: moscowproc Telegram

Пятилетняя девочка утонула в одном из московских водоемов. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«По предварительным данным, родители девочки находились в гостях у хозяев дома. Девочка, оставшись на непродолжительное время без присмотра взрослых, упала в водоем и не смогла самостоятельно выплыть», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что Головинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств происшествия и результаты процессуальной проверки.

В ведомстве также призвали не оставлять детей без присмотра.

#Москва #в стране и мире #ребенок #Прокуратура #водоем #дети утонули
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