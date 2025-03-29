Пятилетняя девочка не смогла выбраться из водоема в Москве

Пятилетняя девочка утонула в одном из московских водоемов. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«По предварительным данным, родители девочки находились в гостях у хозяев дома. Девочка, оставшись на непродолжительное время без присмотра взрослых, упала в водоем и не смогла самостоятельно выплыть», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что Головинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств происшествия и результаты процессуальной проверки.

В ведомстве также призвали не оставлять детей без присмотра.