В Нижнем Новгороде простились с оператором «Звезды» Андреем Пановым

Звон колоколов и молитва в Храме всех Святых. Церемония прощания с оператором телеканала «Звезда» Андреем Пановым. В Нижнем Новгороде Андрей родился и вырос, начал свой путь на телевидении. Проститься с ним приехали десятки журналистов с различных каналов и агентств. Пришли друзья детства. Все вспоминают - Андрей был не просто профессионалом, в первую очередь - хорошим другом.

«Мы с ним кроме школы еще, после школы, иногда вместо беговыми лыжами занимались. Вы видели его - гора мышц. Сильный, крепкий выносливый. Быстро бегал - не догнать его было, чем злил меня конечно очень», - вспомнил одноклассник Андрея Панова Олег Антимонов.

И, конечно, здесь его родные и близкие. Те, кто знал Андрея лучше всех. Его мама работала учителем географии, а Андрей объездил почти весь мир, вместе со съемочной группой.

«Это единственный человек, который писал слово "мама" с большой буквы. Он не мог сидеть дома, его постоянно тянуло куда-то. Он всем поможет, настолько светлая душа», - поделилась его одноклассница Анна Малофеева.

У него был свой особый взгляд на жизнь. Он старался найти позитив там, где у обычного человека уже давно должны были опуститься руки. И переносил это в работу. Накануне в нашу редакцию из благотворительного фонда «Люди-маяки» пришло такое письмо:

«Мы хотим выразить соболезнования и слова поддержки коллективу телеканала и семье Андрея Панова! Андрей был оператором нашего самого первого сюжета с телеканалом "Звезда". Андрей был прекрасным журналистом и большим профессионалом своего дела. Он руководил всем процессом съемки, обращал внимание на каждую деталь. А еще очень тепло и ответственно относился к теме сюжета, понимая что нужно помочь ребенку», - говорится в письме.

Это была съемка благотворительного сюжета. Мальчику с лейкозом срочно собирали деньги на лечение. Группа работала целый день. А после долгие разговоры за чашкой чая. Андрей вспоминал командировку в Сирию и мечтал после съемки взять отпуск и съездить домой.

«Андрей обычно немногословный, закрытый несколько, очень старался подбодрить ребенка. Он одним из первым узнал, что в тот раз болезнь, к сожалению, победила. И сам мне об этом сообщил. Именно таким я Андрея и запомню - сопереживающим, светлым человеком», - рассказала корреспондент телеканала ТВ-3 Дарья Сенникова.

Советник президента по информационному вещанию АО «ТО "Красная Звезда"» Алексей Харьков отметил, что людям, которые находятся по ту сторону камеры, было приятно работать с Андреем Пановым.

«Оператор находится за кадром. Но запомнили именно его. Наверно, и мы так же его будем помнить. Вообще, это черная неделя для российской журналистики, для российского телевидения. Погибла коллега с "Первого канала". В "Известиях" вместе с нашими ребятами погиб не просто наш коллега, а наш друг, наш брат, который работал на "Звезде". И наши коллеги - Андрей и Саша. К этому, конечно, невозможно привыкнуть, но каждый раз, когда это происходит, а к сожалению это происходит слишком часто, кажется что тебя оглушило, как будто в первый раз. И мы оглушенные до сих пор», - сказал он.

Да и «горячих точек» он видел немало - конфликт в Сирии, Нагорных Карабах, Иран, Пакистан, различные направления на СВО практически без передышки. Он буквально рвался на передовую. Вооруженный лишь камерами, хоть и считал, что этого недостаточно - хотел встать в один строй с нашими военными, уйти добровольцем. Немногие смогут работать в условиях постоянных обстрелов, взрывов и перебежек. А он мог. И переживал лишь за неудавшийся дубль или, что картинка получилась не такой качественной как хотелось бы. Но там он чувствовал себя нужным. Показать правду о преступлениях украинского режима - для него было личной миссией и даже, когда страшно, верил - дело превыше всего.

«Рядом с ним, безусловно, было спокойно. Я был уверен в нем на все 100%. Он готов был снимать в любых условиях, при любых обстоятельствах. И не боялся. Причем эта смелость не была такой показной бравадой. Андрей действительно оценивал риски и знал как в какой ситуации себя повести», - поделился военный корреспондент телеканала «Звезда» Андрей Лазарев.

Андрей сам себя называл солдатом. Солдатом с улыбкой на лице, смелым и верным своему профессиональному долгу. Оператор «Звезды», память о котором убить невозможно.