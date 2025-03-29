Прощание с телеведущим Веселкиным завершилось аплодисментами

Прощание с актером и телеведущим Алексеем Веселкиным в Москве завершилось аплодисментами. Об этом сообщает телеканал 360.

Церемония проходила в Российском академическом молодежном театре (РАМТ). После нее гроб с телом отвезли на Троекуровское кладбище, где и похоронили ведущего.

Напомним, Веселкин скончался 26 марта на 64-м году жизни. Причиной стало онкологическое заболевание, с которым он боролся в последние годы.

Веселкин долгие годы прослужил в РАМТ. Однако больше он запомнился телезрителям в качестве ведущего передач «Будильник» и «До 16 и старше». Кроме этого, актер снялся в нескольких фильмах, а затем работал на радиостанции «Маяк».

Веселкин, в том числе, вел на «Звезде Аналитике» авторскую программу «Культурная платформа», сотрудничал с нашим радио и был ведущим церемонии «Галерея звезд» на Останкинской башне.