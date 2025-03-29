Напавший на прохожих с ножом в Амстердаме оказался гражданином Украины

Напавший на прохожих с ножом в Амстердаме мужчина оказался уроженцем Донбасса и гражданином Украины. Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы Нидерландов.

«Полиция установила личность подозреваемого в нанесении ножевых ранений прохожих в четверг днем, 27 марта. Им оказался 30-летний мужчина украинской национальности», - говорится в сообщении.

Напомним, что инцидент произошел возле площади Дам. Неизвестный набросился с ножом на пятерых человек и ранил их. При этом среди пострадавших лишь один оказался местным жителем - остальные четверо были туристами из США, Бельгии и Польши.

Агрессора обезвредил британский турист, который и сдал его полиции. Что касается раненых, то их жизни больше ничего не угрожает, а один и вовсе выписался из больницы.