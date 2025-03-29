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Напавший на прохожих с ножом в Амстердаме оказался гражданином Украины

В результате его действий пострадали пять человек.
Константин Денисов 2025-03-29 16:25:23
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Напавший на прохожих с ножом в Амстердаме мужчина оказался уроженцем Донбасса и гражданином Украины. Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы Нидерландов.

«Полиция установила личность подозреваемого в нанесении ножевых ранений прохожих в четверг днем, 27 марта. Им оказался 30-летний мужчина украинской национальности», - говорится в сообщении.

Напомним, что инцидент произошел возле площади Дам. Неизвестный набросился с ножом на пятерых человек и ранил их. При этом среди пострадавших лишь один оказался местным жителем - остальные четверо были туристами из США, Бельгии и Польши.

Агрессора обезвредил британский турист, который и сдал его полиции. Что касается раненых, то их жизни больше ничего не угрожает, а один и вовсе выписался из больницы.

#в стране и мире #Украина #полиция #нападение #Амстердам #нидерланды
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