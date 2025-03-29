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Посол в Канаде заявил, что Россия сама выбирает, с кем работать в Арктике

Посол Степан заявил, что в Арктике Россия является совершенно самодостаточной страной, в отличие от Канады.
Дарина Криц 2025-03-29 01:52:44
© Фото: canada.mid.ru

Россия сама может выбирать, с кем ей вести сотрудничество в Арктике, поскольку является самодостаточным в регионе игроком. Об этом заявил ТАСС посол России в Канаде Олег Степанов.

Говоря о стране пребывания, он отметил, что русофобская политика Оттавы не позволяет Москве увидеть в этой стране единомышленника.

«Русофобская политика нынешнего, причем, по сути, временного либерального кабинета, сформированная при прежнем премьер-министре Джастине Трюдо, не позволяет России видеть в канадской стороне единомышленника в делах высоких широт. <...> Мы можем самостоятельно выбирать, с кем там дружить и с кем там созидательно сотрудничать, а у Канады такой возможности нет», - рассказал он агентству.

Немногим ранее новый премьер-министр Канады Марк Карни сообщил, что его страна не видит в России единомышленника, а поэтому не намерена сотрудничать с ней по вопросам Арктики.

 

#в стране и мире #арктика #Русофобия #Канада #Посол РФ #Олег Степанов #Марк Карни
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