В Rutube опровергли информацию о блокировке хостинга в Турции

В Rutube заявили, что информация о блокировке видеохостинга в Турции не соответствует действительности. Таким комментарием в сервисе поделились с RT.

«Данная информация не соответствует действительности, RUTUBE в Турции работает», - рассказали в компании.

Позже там добавили, что затруднения в работе сервиса могли быть вызваны спецификой работы местных провайдеров.

Напомним, ранее СМИ начали сообщать о том, что Rutube перестал работать в Турции якобы из-за «рекламы азартных игр», которые запрещены в стране.