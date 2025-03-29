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В Rutube опровергли информацию о блокировке хостинга в Турции

Ранее сообщалось, что турецкий регулятор вынес решение о блокировке в конце февраля.
Константин Денисов 2025-03-29 11:38:10
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

В Rutube заявили, что информация о блокировке видеохостинга в Турции не соответствует действительности. Таким комментарием в сервисе поделились с RT.

«Данная информация не соответствует действительности, RUTUBE в Турции работает», - рассказали в компании.

Позже там добавили, что затруднения в работе сервиса могли быть вызваны спецификой работы местных провайдеров.

Напомним, ранее  СМИ начали сообщать  о том, что Rutube перестал работать в Турции якобы из-за «рекламы азартных игр», которые запрещены в стране.

#в стране и мире #Турция #интернет #Rutube
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