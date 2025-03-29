Бусы из жасмина и песни российских военных на бирманском: как ВС Мьянмы отметили 80-летний юбилей

В столице Мьянмы - Нейпьидо прошли торжественные мероприятия, приуроченные к 80-летнему юбилею местных вооруженных сил. На празднование была приглашена и российская делегация, которую возглавил заместитель Минобороны страны Александр Фомин. Помимо развлекательной программы, стороны успели и провести переговоры.

Долгий перелет - почти 10 часов. Российскую делегацию встречают в аэропорту Нейпьидо. Жарко. На улице +40.

Дальше - к мемориалу павшим героям. Александр Фомин возлагает цветы.

После - в дом приемов. Приветствует глава страны Мин Аун Хлайн. Повод особенный - вооруженным силам Мьянмы 80 лет. Делегация из России - почетные гости.

«В этом году исполняется 77 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Мьянмой. Все эти годы у нас успешное многоотраслевое сотрудничество. Главное - есть результаты», - отметил премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн.

Заместитель министра обороны России говорит об истории. И не только дипломатических отношений. У России и Мьянмы много схожего.

«Государства наши пережили серьезные события. В том числе, к сожалению, и войны, которые велись на территории наших стран. Наши народы выдержали эти испытания и с честью вышли из них. 77 лет дружбы и взаимодействия - большой срок. Уверен, что мы и дальше будем развивать наше взаимодействие по всем направлениям», - сказал заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

Дальше - диалог тет-а-тет за закрытыми дверями. Больше часа. А уже вечером, когда солнце опустилось, все на параде. Премьер-министр вновь приветствует российскую делегацию.

Отстаивая свою независимость, в 1945-м в Мьянме появилась армия. С тех пор военный парад - одно их главных торжеств в стране.

Конница. Командующий парадом на армейском внедорожнике объезжает войска. Парадные расчёты идут маршем по площади. Вот в таком немного неуставном внешнем виде. На шеях у военнослужащих бусы из жасмина - это символ победы. Сегодня воздух в Нейпьидо просто пропитан сладким запахом.

Более 8 тысяч человек. Армию Мьянмы считают одной из самых мощных в юго-восточной Азии. И одной из самых закрытых. На параде нет военной техники - лишний раз не показывают. Только самолёты и вертолеты российского производства - Ми-24, Ми-17, Як-130 и Су-30СМЭ.

«Боевая техника поступает на вооружение армии Мьянмы. Именно российского производства. И это важно», - сообщил председатель общественного совета при Министерстве обороны РФ Павел Гусев.

А это торжественное собрание. На сцене - местные артисты. Но все ждут российских. Ансамбль имени Александрова. Здесь впервые. Приехали по приглашению главы Мьянмы. Песня на языке страны - бирманском. Под балалайку и баян.

«Это прекрасная романтическая композиция о любви. Долго учили? Зубрежка, зубрежка. Часами, днями и ночами. Долго», - пожаловалась солистка ансамбля им. А.В. Александрова Дарья Беликова.

Гости - в шоке. Все снимают на телефоны. А операторы ТВ Мьянмы стараются выбрать лучшие ракурсы - залезли на стулья.

Для артистов у сцены поставили вентиляторы. Но и они не спасают.

«Непривычно. Дома у нас посвежее. Нам пора», - торопились к своим номерам артисты после короткого интервью.

А до этого ансамбль Александрова дал большой полуторачасовой концерт для жителей Мьянмы. Аплодировали стоя.

Впереди - ответный визит. Делегация во главе с премьером Мин Аун Хлайном прилетит в Москву на Парад Победы. Солдаты Мьянмы пройдут по Красной площади.