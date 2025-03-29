Украинские боевики почти без боя сдали опорники в Малых Щербаках

При освобождения российскими войсками запорожского села Малые Щербаки всушники бросали оружие и отступали из укрытий. Те, кто не успели сбежать, поднимали белый флаг. Об этом «Звезде» рассказали военнослужащие 108-го гвардейского десантно-штурмового полка.

«Мы с командиром дошли до блиндажа, скинули две гранаты, враг испугался, начал сдаваться, просить, чтобы не стреляли. Мы начали кричать, чтоб они сняли бронежилеты. Мы их взяли в плен, узнали информацию, какую возможно», - рассказал боец с позывным Дельта, который одним из первых вошел в населенный пункт.

Националисты начали покидать село сразу после того, как туда вошли российские войска. Враг либо уничтожал позиции, либо оставлял на них своих мобилизованных.

«Практически на все опорники заходили без контакта, потому что противник либо умирал, либо покидал их», - говорит командир десантно-штурмового батальона с позывным Терек.

Например, из одного опорного пункта пытались выйти сразу 17 боевиков. Но их засекли с беспилотника во время погрузки в БМП. В итоге всех уничтожили вместе с техникой.

Освобождение Малых Щербаков 108-м десантно-штурмовым полком увеличило возможности для продвижения наших сил в Васильевском районе на Ореховском направлении. Подразделения группировки «Днепр» расширили зону контроля неподалеку от Пятихаток, что позволит в будущем взять под контроль Щербаки и создать давление на Орехов с запада.