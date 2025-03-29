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В Казани полиция задержала россиянина, покусавшего бортпроводников

Авиакомпания подала на мужчину заявление в полицию в связи с нарушением правил поведения на борту.
Анастасия Бобылева 2025-03-29 01:08:18
© Фото: Максим Богодвид РИА Новости

Россиянин в состоянии алкогольного опьянения покусал бортпроводников рейса WZ-3144 Казань - Пхукет. Сейчас он задержан, пишет ТАСС.

Уточняется, что авиакомпания подала на него заявление в полицию в связи с нарушением правил поведения на борту. Мужчину задержали, когда тот вернулся в Казань.

«По его возвращении в Россию сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину», - отмечается в сообщении авиаперевозчика.

В пресс-службе уточнили, что авиакомпания находится в контакте с сотрудниками полиции. Решение о привлечении пассажира к ответственности примут после изучения материалов по этому делу.

#в стране и мире #Самолет #казань #авиакомпания
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