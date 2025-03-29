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МАГАТЭ не нашло следов утечек из резервуаров ЗАЭС

Запорожская атомная электростанция полагается на дизельные аварийные генераторы в случае отсутствия электроэнергии из сети. Для ядерной безопасности важно следить за состоянием трех резервуаров-хранилищ с топливом.
Дарина Криц 2025-03-29 00:17:49
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Эксперты МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) не нашли признаков утечек из резервуаров на Запорожской атомной электростанции.

Как сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси, группа экспертов запросила доступ к резервуарам, чтобы лично удостовериться и оценить ситуацию с якобы значительной утечкой дизельного топлива.

«Во время посещения зоны хранения топлива, расположенной за пределами периметра ЗАЭС, группа экспертов сообщила, что его уровень в резервуарах был нормальным, не было следов утечек и признаков проведения ремонтных работ», - приводится заявление Гросси на сайте МАГАТЭ.

Отмечается, что состояние трех резервуаров-хранилищ ЗАЭС необходимо для ядерной безопасности. Если доступ к электроэнергии из сети будет потерян, станция полагается на дизельные аварийные генераторы.

#в стране и мире #МАГАТЭ #дизельное топливо #заэс #рафаэль гросси
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