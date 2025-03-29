МАГАТЭ не нашло следов утечек из резервуаров ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) не нашли признаков утечек из резервуаров на Запорожской атомной электростанции.

Как сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси, группа экспертов запросила доступ к резервуарам, чтобы лично удостовериться и оценить ситуацию с якобы значительной утечкой дизельного топлива.

«Во время посещения зоны хранения топлива, расположенной за пределами периметра ЗАЭС, группа экспертов сообщила, что его уровень в резервуарах был нормальным, не было следов утечек и признаков проведения ремонтных работ», - приводится заявление Гросси на сайте МАГАТЭ.

Отмечается, что состояние трех резервуаров-хранилищ ЗАЭС необходимо для ядерной безопасности. Если доступ к электроэнергии из сети будет потерян, станция полагается на дизельные аварийные генераторы.